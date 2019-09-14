شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "المحامين الجدد" يؤدون حلف اليمين.. وسامح عاشور: لدينا رسالة نبيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة للدفاع عن حقوق الناس، والمجتمع، والوطن، والدفاع عن كل القيم النبيلة فى المجتمع، كالحق، والعدل، والديمقراطية، والحرية، ومواجهة الظلم.

وأضاف سامح عاشور، خلال حفل حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والمنعقد بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، اليوم السبت، أن الدستور كرس دور المحاماة، وذكر أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، وسيادة دولة القانون.

وذكر سامح عاشور أن الدستور نص على مسئولية الدولة عن كفالة حق الدفاع لكل المواطنين، ودعم استقلال المحاماة كأساس لكفالة حق الدفاع، مشددا أن تلك مسئولية دستورية ملقاه على المحامين، ويجب أن تكونوا جاهزين لحمل تلك الرسالة وفقا للتقاليد والأعراف المهنية للمحاماة.

كما طالب سامح عاشور، نقيب المحامين،الأعضاء الجدد بضرورة التزود من الثقافة القانونية لتأهيل المحامى لحمل تلك الرسالة العظيمة، من خلال القراءة، والاطلاع، والبحث فى كافة فروع القانون، وحضور الجلسات، ومعهد المحاماة، والدراسة الأكاديمية، فما يحصل عليه الدارس من جرعة قانونية خلال دراسته بكلية الحقوق غير كاف للعمل بالمحاماة.

وشدد سامح عاشور، خلال حفل حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والمنعقد بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، اليوم السبت، على أهمية المظهر اللائق وارتداء الزى الكامل المتمثل فى البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام وفقا لما هو متعارف عليه فى المجتمع المصرى، والذى يحميها من أن تكون محلا لعدوان بصرى أو ذهنى، متابعا: "القضية ليست شكلية وإنما تمثل جزءا هاما من قيمة المحامى وتعبر عن مضمونه".

وأردف: "لكى تكون محاميا متميزا عليك زيادة ثقافتك العامة، من خلال القراءة فى التاريخ، والجغرافيا، والعلوم، وكافة مناحى المعرفة، لكى تكون محاميا متميزا تليق بقيمة المحاماة فى المجتمع".

شارك فى حفل حلف اليمين كل من، يحيى التونى، أمين الصندوق، وأبو بو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وكمال مهنا، وإسماعيل طه، ومحمد عريضة، وأسامة سلمان، ومحمد الكسار، وأشرف حنتيرة، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب فرعية شمال القاهرة.



اجتماع-المحامين

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الحضور-بالقاعه



المحامين-الجدد



جانب-من-الاجتماع



جانب-من-الجلسه



حلف-اليمين-(2)



حلف-اليمين



خلال-جلسه-نقيب-المحامين