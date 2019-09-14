شكرا لقرائتكم خبر عن بتأشيرات ومستندات مزورة.. ضبط عصابة دولية لتهريب الشباب للخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج بموجب تأشيرات سفر مزورة.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى مفادها قيام بعض الشباب بالسفر إلى إحدى الدول العربية بموجب تأشيرات سفر "مزورة" بغرض العمل أو الهروب عبر الشواطئ فى إتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى عن أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابى مكون من (10أشخاص من بينهم "إثنان يحملان جنسية إحدى الدول العربية ، أحدهم مقيم بإحدى الدول الأجنبية صحبة أحد عناصر التشكيل " تخصص نشاطهم الإجرامى فى تهريب الشباب إلى الدول العربية بموجب تأشيرات سفر "مقلدة منسوبة لذات الدولة "، يتم إدخالها داخل حقائب سفر بداخلها بضائع تجارية "ملابس – إكسسوارات – ملابس " عبر ميناء القاهرة الجوى قادمة من إحدى الدول الأجنبية التى تقيم بها عناصر التشكيل ، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل بالسفر للخارج لإحدى الدول الأجنبية ، وشحن حقائب سفر بداخلها بضائع تجارية ، وبداخلها تأشيرات سفر "مقلدة" للدولة العربية المُشار إليها يتسملها من عناصر التشكيل المقيمين بالخارج لإدخالها البلاد وتسليمها لباقى عناصر التشكيل ، وذلك لترويجها على راغبى السفر للعمل بذات الدولة أو الهرب عبر شواطئها إلى إحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها ويقتسموها فيما بينهم.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 7 من عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبحوزتهم (933 تأشيرة سفر خالية البيانات منسوب صدورها للدولة العربية المشار إليها مزورة بالكامل – جهاز"لاب توب" – 8 هاتف محمول – مبالغ مالية "30296 جنيه مصرى – 2068 عملات أجنبية مختلفة ) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل.



المتهمون



المضبوطات