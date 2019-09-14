شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" بمؤتمر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هى دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة "اسأل الرئيس" وهى من أبرز جلسات المؤتمر الوطنى للشباب من حيث التفاعل والتأثير، والتى يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.



الرئيس عبد الفتاح السيسى



الحضور



الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء



الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء



الرئيس بمؤتمر الشباب

احد المتحدثين خلال المؤتمر



الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)



الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشباب



الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر



الرئيس عبد الفتاح السيسى



الرئيس قبل بدايه المؤتمر



الرئيس و الحاضرين بمؤتمر الشباب



الرئيس يرد خلال المؤتمر



الرئيس يرد خلال مؤتمر الشباب

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الفريق اول محمد ذكى وزير الدفاع



المتحدثون خلال المؤتمر



المتحدثين بالمؤتمر



المخرج تامر الخشاب



جانب من الحضور (2)



جانب من الحضور بمؤتمر الشباب



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



خلال الجلسه



خلال الحوار



خلال المؤتمر



خلال جلسات مؤتمر الشباب



سحر نصر وزير الاستثمار



قبل بدايه المؤتمر