شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال من الجالية التونسية بمصر على الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقبل أبناء الجالية التونسية على مقر السفارة التونسية منذ الثامنة صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للاقتراع على الانتخابات الرئاسية، ويستمر عمل اللجنة حتى السادسة مساء.

وتشهد الانتخابات مشاركة مميزة للمرأة التونسية التى كانت اول أدلى بصوته منذ اللحظة الأولى للتصويت صباح أمس السبت .





وعبر أبناء الجالية لـ"الخليج 365" عن حرصهم على المشاركة فى العملية الانتخابية كونهم يأملون أن تكون بداية الاستقرار ببلدهم بعد فترات عصيبة مرت بها ؛ وفقا لما قالته ؛ بلقاضى هاجر ؛ مقيمة بمصر منذ 8 سنوات، والتى أكدت أنها جاءت لتختار رئيسها الجدير بمسئولية قيادة البلاد فى مرحلة حساسة.



انتخابات-تونس-فى-السفارة-بمصر

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وقد انطلقت انتخابات التونسيين فى الخارج أمس الجمعة 13 سبتمبر وتستمر حتى يومى 14، 15 من نفس الشهر فيما ينتخب التونسيون في الداخل يوم الأحد 15 سبتمبر، على أن يكون غدا السبت يوم الصمت الانتخابي، في حين من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولى لهذه الانتخابات الثلاثاء.



انتخابات-تونس-فى-السفارة-بمصر-(4)

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فإن نسبة الإقبال بمكاتب الاقتراع حول العالم تشهد تزايدا.

وبالتزامن مع مصر فتحت أبواب لجان الاقتراع فى 44 دولة أخرى وتنتهى عملية التصويت بالخارج وداخل تونس غدا.



أحد الناخبين يتحدث لليوم السابع

وكان محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحى رئيس حركة أمل تونس، انسحابهما من السباق نحو الرئاسة التونسية، ثم دعيا إلى التصويت للمرشح المستقل عبد الكريم الزبيدى.