شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة مطروح، حالياُ، سقوطًا للأمطار الخفيفة، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى، بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض خفيف فى درجات الحرارة، وشهدت معظم الأوقات سطوعًا للشمس فى مختلف المناطق، قبل حدوث التقلبات الجوية وسقوطا الأمطار.
وتساقطت الأمطار الخفيفة على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، ولم تؤثر على حركة المواطنين وسير السيارات فى الشوارع.
على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. سقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.