شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشهد فيلم تسجيلى عن "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلما تسجيليا عن تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع. جاء ذلك الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطنى للشباب والمنعقد بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة. ويستعرض الفيلم دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الحضور

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الرئيس بمؤتمر الشباب احد المتحدثين خلال المؤتمر

الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)

الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس قبل بدايه المؤتمر

الرئيس و الحاضرين بمؤتمر الشباب

الرئيس يرد خلال المؤتمر

الرئيس يرد خلال مؤتمر الشباب Advertisements

الفريق اول محمد ذكى وزير الدفاع

المتحدثون خلال المؤتمر

المتحدثين بالمؤتمر

المخرج تامر الخشاب

جانب من الحضور (2)

جانب من الحضور بمؤتمر الشباب

جانب من الحضور

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

خلال الجلسه

خلال الحوار

خلال المؤتمر

خلال جلسات مؤتمر الشباب

سحر نصر وزير الاستثمار

قبل بدايه المؤتمر

محمد مختار جمعه وزير الاوقاف

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