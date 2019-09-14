مطران لوس أنجلوس يكلف قسًا جديدًا بالخدمة فى كنيسة الملاك ميخائيل بأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، الشماس الدياكون فليمون ناشد، بالخدمة على مذبح كنيسة الملائكة ميخائيل وجبرائيل بفرينسو باسم القس فليمون. Advertisements تمت صلوات السيامة بصلوات القداس الإلهى بحضور كل من الأنبا أبراهام والأنبا كيرلس الأسقفان العموميان بالإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة. وتوجه الكاهن الجديد إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا للإعداد الروحي.

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