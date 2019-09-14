شكرا لقرائتكم خبر عن مطران لوس أنجلوس يكلف قسًا جديدًا بالخدمة فى كنيسة الملاك ميخائيل بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، الشماس الدياكون فليمون ناشد، بالخدمة على مذبح كنيسة الملائكة ميخائيل وجبرائيل بفرينسو باسم القس فليمون.
تمت صلوات السيامة بصلوات القداس الإلهى بحضور كل من الأنبا أبراهام والأنبا كيرلس الأسقفان العموميان بالإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة.
وتوجه الكاهن الجديد إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا للإعداد الروحي.
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