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شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يفتتح العام الدراسي الجديد بكلية العلوم الدينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك العام الاكاديمي 2019- 2020 لكلية العلوم الدينيه بالسكاكيني بالقداس الالهي أمس و ذلك بمقر الكلية بحضور الانبا توماس عدلي مطران ايبارشيه الجيزة و الفيوم و بني سويف للأقباط الكاثوليك و مدير الكلية الأب اندراوس فهمي و لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة الاكلريكيين والرهبان والراهبات .
وقال البطريرك في عظته إن القداس الإلهي ليس قداسا افتتاحيا للعام الدراسي و إنما هو صلاة و بركة للسنة الجديدة بالكلية و طلب لمعونة و نعمة الله لعمل ما يمجد اسمه و لخير الجميع ، و هو شكر و تذكار لكل السابقين و الذي بجهودهم اقيم و استمر المعهد
وشدد البطريرك على أهمية التواضع و الذي يكمن في معرفة نقاط القوة و المواهب الخاصة بنا و وضعها جميعا لخد الله و بنيان الكنيسة و ليس إنكار المواهب ،لافتًا إلى أهمية المحبة و خدمة التعليم و التربية المسيحية الأساسية والذي هما رسالة و مجهود. فالمعلم الماهر هو ما يخرج الافضل في تلاميذه " .
كما تلا صلاه القداس الإلهي لدى افتتاح المكتبه بعد تجديدها من غبطة البطريرك و اتجاه الجميع للقاء جماعي تخلله كلمة للاب اندراوس باسم الكلية و تكريم لمجلس إدارة الكلية السابق و علي رأسه الاب شنودة شفيق ويتضمن ايضا الاب بيشوي رسمي و الاب هديه تامر و الاب فاضل سيداروس و الاب مراد مجلع و الدكتور ماجد موسي و الاخت بينا ، و قدم أيضا الأب أندراوس الشكر لكل الاباء الكهنة بايبارشية الجيزة و القاهرة ، مختتما كلمته بتكريم المجلس.
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