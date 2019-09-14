شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تقيم احتفالية للتوعية بخطورة "داء الكلب" 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان، إنه حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان، والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة، تقيم اللجنة احتفالية بيوم السعار العالمى، يوم 28 سبتمبر من كل عام، وذلك باتحاد المهن الطبية يوم الأحد 29 سبتمبر الجارى.

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وأضوح الحسينى، فى بيان، أن الاحتفالية تهدف للتوعية من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، ومايسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير، وذلك بحضور المختصين.