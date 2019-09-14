شكرا لقرائتكم خبر عن "الجديد فى مجال تغذية مرضى العناية المركزة".. لقاء علمى بطب الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قسم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى باب الشعرية الجامعى اليوم العلمى حول التغذية لمرضى العناية المركزة، فى إطار النشاط العلمى الكبير الذى تشهده جميع الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وقال الدكتور أنور محمد مصطفى الحسنين، رئيس القسم، إن اللقاء تناول أهمية التغذية للمرضى حيث تختلف نوع التغذية من مريض إلى آخر فهناك مرضى إصابات متعددة نتيجة للحوادث وأخرى فشل فى الكبد أو الكلى أو مرضى يعانون من استئصال جزء من الأمعاء والقولون ولكل مريض نوع خاص من التغذية العلاجية لكى تساعده على التعافي.

وأوضح الدكتور مصطفى أبوالعينين، منسق اليوم العلمى، أن اللقاء عقد برعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بحضور الدكتور محمود صديق، عميد الكلية، والدكتور أنور محمد مصطفى الحسنين، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين بالقسم وطلاب الدراسات العليا.

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حرص عميد الكلية، خلال مشاركته، على الاستماع إلى ملاحظات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لمزيد من الجودة فى الخدمات التعليمية المقدمة بالكلية وأقسامها المختلفة، بما يكفل لطالب طب الأزهر خدمة تعليمية متميزة للمنافسة خارجيا على المستويين العلمى والعملي.

وشدد عميد الكلية ورئيس القسم على ضرورة وجود "اللوج بوك" وحضور الطلاب للمحاضرات وورش العمل التى يقدمها القسم كشرط أساسى لدخول الامتحان.

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات المتميزة حيث كانت فى طليعة الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ويشار إلى أن قطاع الطب بالجامعة يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وكليات الطب بنين وبنات بالقاهرة ودمياط وأسيوط، والمستشفيات التابعة لها، تقدم خدماتها الطبية لكل أفراد المجتمع دون استثناء، بالإضافة إلى تخريج أطباء فى كافة التخصصات على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية فى المجال الطبي.