"محاولة لهز الثقة".. كيف رد السيسي على الادعاءات ضد الجيش والرئاسة؟​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

جملة من التصريحات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه يقولها للمرة الأولى، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، في رد له على ما أثير من أبناء جرى تداولها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت إساءة لمؤسستي الجيش والرئاسة.

وأكد الرئيس، خلال مشاركته بالجلسة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، أن الجدل المثار الذي انشغل به المصريون خلال الأسبوعين الماضيين، إنما يهدف إلى زعزعة الثقة بينه وبين المصريين، مؤكدًا أن الثقة التي بناها غالية جدًا، ولا يريد فقدها أو زعزعتها بينه وبين أبناء وطنه.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية، أبرز تصريحات الرئيس ردًا على الجدل المثار:

استنكر الرئيس السيسي انشغال المصريين، بما يقال عن قيادات الجيش، منذ أسبوعين، مؤكدًا أن الجيش مؤسسة حساسة جدًا لأي سلوك غير منضبط خاصة لو كان من القيادات، معقبًا: "بقالنا أسبوعين ماعندناش غير موضوع واحد، يا نهار أبيض! إنتوا مش خايفين على جيشكوا، وضباطكوا الصغيرين إنهم يتهزوا، وإن قياداتهم يتقال عليهم مش كويسين"؟.

لمزيد من التفاصيل (السيسي: الجيش مؤسسة حساسة جدًا)

وعلق الرئيس على الشائعات التي ترددت حول إرجاء دفن والدته لحين الانتهاء من افتتاح قناة السويس رغم وفاتها قبلها ببضعة أيام قائلًا: "لما يتقال إن حالة وفاة كانت موجودة في أحداث القناة ويتقال اتأجلت 3 أو 4 أيام لغاية لما نفتتح القناة، بقى الراجل ده يعمل في أهل بيته كده، نصدقه تاني"، مؤكدًا أن هذا لم يحدث: "والله هذا كذب وافتراء.. مكنش مفروض نتكلم في النقطة دي".

لمزيد من التفاصيل.. ("والله كذب وافتراء".. أول تعليق من السيسي على شائعات تأجيل دفن والدته)

وأكد الرئيس، أن الأجهزة الأمنية كادت تقبل يده، حتى لا يتحدث في الجدال المثار، إلا أنه فضل الحديث: "كل ست كبيرة في السن بتدعيلي في البيت أسيبها إزاي محتارة.. تقول إيه الحكاية بتاعتك، أنت كده ولا كده، فعلًا الحاجات اللي اتقالت دي أنت عملهتا ولا معملتهاش، العلاقة بيني وبين الناس اتبنت على حالة معينة لو حد حب يضربها ده أخطر ما في الموضوع".

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لمزيد من التفاصيل (السيسي عن شائعات ضد الرئاسة والجيش: "الأجهزة بقالها 10 أيام بتقولي متتكلمش")

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تبني في العاصمة الإدارية الجديدة، دولة تليق بمكانتها، موضحًا:"هعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم، وهفتتح 14 مدينة جديدة خلال العام المقبل".

لمزيد من التفاصيل (السيسي: ببني في العاصمة دولة الدنيا كلها هتتفرج عليها)

وعلق الرئيس على ما أثير بشأن إنشاء عدد من القصور الرئاسية، قائلًا: "قصور رئاسية، أنا عامل وهعمل، هي ليا؟ أنا بعمل دولة جديدة، بس مش ليا مفيش حاجة باسمي ده باسم مصر".

لمزيد من التفاصيل ("بعمل وهعمل تاني".. السيسي يعلق على بناء قصور رئاسية جديدة)

ولفت الرئيس، إلى أن هناك حرص على الأموال لأبعد حد، "هاسمعكم ما دام عايزين تسمعوا كلام من ده، لما روحت الرئاسة قالولي تحب تتغدى إيه، كل اللي بيتغدوا هنا على حساب البلد بالقانون، قولتلهم لا أنا ولا اللي في الرئاسة.. كل واحد يا كل على حسابه، قولت لأ".

وأكد الرئيس أن ما يثار من إساءة في حق مؤسسة الجيش ومؤسسة الرئاسة، أمر خطير ويشغله: "ده أمر شغلني، لأنكم بتهزوا علاقة كبيرة اتشكلت على مدى 7 سنوات".

لمزيد من التفاصيل (السيسي: "لما روحت الرئاسة قالولي كل اللي هنا بيتغدى على حساب البلد.. قولتلهم لأ")