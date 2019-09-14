السيسي: الحقيقة أكبر مني ولست أكبر من المساءلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت محاولة إساءة لمؤسسة الرئاسة ولشخص الرئيس والمؤسسة العسكرية، قائلًا: "اللي بيني وبينكم مش إن أنا أكبر من المساءلة أو الرد على كلام بيتوجهلي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: "الحقيقة أكبر مني أنا، النبي محمد كان يقول (ما بال قوم.. ما بال قوم .. ما بال قوم) على أي موضوع يطرح ويكون محل تساؤل".

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.