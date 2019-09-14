السيسي للمصريين: "ابنكم إن شاء الله شريف وأمين ومخلص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت محاولة إساءة لمؤسسة الرئاسة ولشخص الرئيس والمؤسسة العسكرية، قائلًا: "مع إن العدد اللي بيتابع الموضوع ده بسيط من حقكم تعرفوا، كل أم مصدقاني وكل أب.. لأ ابنكم إن شاء الله شريف وأمين ومخلص".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: "لأ لأ وده كلام والله ده مش رد على حد، ده تأكيد لمعاني وقيم معروفة عني من زمان أوي، الجيش يعرف عني كده لما تقولوله القائد الأعلى بتاعك كده ده كلام خطير".

وتابع الرئيس السيسي: "عايزين تسمعوا هقول حاضر، كل حاجة اتعملت وكل حاجة اتقالت في الأمور خلال الأسبوعين اللي فاتوا كلام الهدف منه تحطيم الإرادة وفقدان الأمل والثقة".

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وانطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.

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