السيسي "مازحآ": "بقى قصور محمد علي هي اللي موجودة بس في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول بناء عدد من القصور الرئاسية الجديدة في عدة مدن، قائلًا: "بقى القصور بتاعة محمد علي وبس هي اللي موجودة في مصر".

وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: "أمال إيه انا عامل قصور رئاسية وهعمل.. هي ليا، أنا بعمل دولة جديدة، هوا أنتم فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه.. لأ.. ده أنا أعمل وأعمل وأعمل ليا.. بس كل ده لمصر".

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وانطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.