السيسي: "لما روحت الرئاسة قالولي كل اللي هنا بيتغدى على حساب البلد.. قولتلهم لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

مي مدحت:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت محاولة إساءة لمؤسسة الرئاسة ولشخص الرئيس والمؤسسة العسكرية، قائلًا، قائلًا: "ده أمر شغلني، لأنكم بتهزوا علاقة كبيرة اتشكلت على مدى 7 سنوات".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: اسمعكم ما دام عايزين تسمعوا كلام من ده، لما روحت الرئاسة قالولي تحب تتغدى إيه، كل اللي بيتغدوا على حساب البلد بالقانون، قولتلهم لا أنا ولا اللي في الرئاسة.. كل واحد يا كل على حسابه، هسمعكم، قولت لأ".

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وانطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.

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