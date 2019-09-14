إغلاق 5 مطاعم وضبط 24 طن هياكل دجاج مجهولة المصدر بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات شن حملات عدة لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، جنوب سيناء".

وأسفرت الجهود خلال يوم عن ضبط مجزر للمواد الغذائية بمضبوطات بلغت 24,003 طن من أجزاء وهياكل الدواجن مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 مطاعم وعائمات سياحية ونادٍ لعدم وجود سجل الحالة البيئية، وعدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة "القمامة"، وعدم تقديم ما يفيد التخلص الأمن من المخلفات الخطرة "زيوت الطعام المستخدمة في عملية الطهي"، وعدم تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات السائلة، وعدم تخصيص حيز للمدخنين، وعدم وجود رخصة ري للبدروم من الجهة الإدارية المختصة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط قضية في مجال المحميات الطبيعية، بمضبوطات بلغت 6 من الحيوانات الحية "ثعبان، نسناس" النادرة والمعرضة للانقراض، وضبط 50 سيارة مخالفة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة، وتم تأمين تنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات واقعة على الأراضي الزراعية، 110قضية صيد مخالف متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.