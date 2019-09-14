تأجيل نظر دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية لـ 3 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف البث المباشر للبرامج الدينية، على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى، أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومي، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.