ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري ونصف كيلو مخدرات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والأفيون وسلاح ناري وتمثال أثري.

كانت الأجهزة الأمنية بأسيوط تمكنت من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت "320" جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت "170 جراما"، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، فرد رصاص محلي الصنع، 5 طلقات نارية من ذات العيار، تمثال حجري أسود اللون يشتبه في أثريته، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.