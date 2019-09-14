تأجيل تظلم 9 حقوقيين على منعهم من السفر بقضية "التمويل الأجنبي" لـ17 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم السبت، تأجيل نظر تظلم 9 حقوقيين على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 لجلسة 17 نوفمبر المقبل.

وألزمت المحكمة قاضي التحقيق بتقديم أسباب صدور قرار المنع من السفر.

وضمت قائمة المتظلمين المحامي الحقوقي محمد زارع ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن و7آخرين.

وكانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بتأييد أمر منع الحقوقيين التسعة من السفر والتحفظ على أموالهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي".

واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن وآخرين في وقت سابق، لاتهامهم بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.