بتأشيرات مزورة.. ضبط عصابة لتسفير الشباب والاستيلاء على أموالهم بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تسفير المواطنين للخارج بموجب تأشيرات سفر مزورة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني مفادها قيام بعض الشباب بالسفر إلى إحدى الدول العربية بموجب تأشيرات سفر "مزورة" بغرض العمل أو الهروب عبر الشواطئ في اتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.

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أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني عن أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص من بينهم "اثنان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، أحدهم مقيم بإحدى الدول الأجنبية صحبة أحد عناصر التشكيل" تخصص نشاطهم الإجرامي في تهريب الشباب إلى الدول العربية المشار إليها بموجب تأشيرات سفر "مقلدة منسوبة لذات الدولة " يتم إدخالها داخل حقائب سفر بداخلها بضائع تجارية "ملابس – إكسسوارات – ملابس " عبر ميناء القاهرة الجوي قادمة من إحدى الدول الأجنبية التي تقيم بها عناصر التشكيل المشار إليها ، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل بالسفر للخارج لإحدى الدول الأجنبية ، وشحن حقائب سفر بداخلها بضائع تجارية ، وبداخلها تأشيرات سفر "مقلدة" للدولة العربية المُشار إليها يتسلمها من عناصر التشكيل المقيمين بالخارج لإدخالها البلاد وتسليمها لباقي عناصر التشكيل ، وذلك لترويجها على راغبي السفر للعمل بذات الدولة أو الهرب عبر شواطئها إلى إحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها ويقتسموها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 من عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزتهم (933 تأشيرة سفر خالية البيانات منسوب صدورها للدولة العربية المشار إليها مزورة بالكامل، جهاز "لاب توب" 8 هاتف محمول – مبالغ مالية "30296 جنيه مصري، 2068 عملات أجنبية مختلفة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.