القبض على مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط من ضبط مزارع لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البداري.

عقب ورود معلومات سرية أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة البداري بأسيوط تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها "مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري وبحوزته 6 بنادق خرطوش محلية الصنع، 5 فرد خرطوش محلي الصنع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية، والاتجار فيها وحيازته للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.