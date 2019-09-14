كشف لغز اختطاف مالك محجر وتصويره بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي اختطف مالك محجر والتعدي عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

ورد بلاغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من مالك محجر، مُقيم بدائرة المركز بقيام 3 أشخاص مجهولين بحوزتهم "سلاح ناري وأبيض" حال تواجده بدائرة المركز، بتهديده واصطحابه لقطعة أرض زراعية بدائرة المركز وتصويره وإكراهه على توقيع "10 إيصالات أمانة" والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس 3 سنوات في قضية "تبديد" - وجميعهم مُقيمين بدائرة المركز.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم "الهاتف المحمول، المبلغ المالي المستولى عليهما من المجني عليه، هاتف محمول خاص بأحد المتهمين يحوي مقطع الفيديو الذي تم تصويره للمجني عليه.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله كسائق طرف والد المجني عليه وعلمه بثرائه عقد العزم على استدراج المجني عليه وتصويره لابتزازه وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي استعان بالمتهمين الآخرين وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار - سلاح أبيض عبارة عن "سكين" 10 إيصالات أمانة ممهورة بتوقيع المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.