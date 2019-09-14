بـ "ونش تلسكوبي".. الداخلية تعلن تفاصيل انتشال جثمان الطالب العالقة بين الصخور بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مدرية أمن دمياط، من انتشال جثمان طالب الطب العالقة بين الصخور، والذي توفي غرقًا في أحد شواطئ دمياط.

كان قسم شرطة دمياط الجديدة، تبلغ من أحد المواطنين بشأن غرق نجل شقيقه "طالب بكلية الطب"، ومقيم بناحية منية النصر بمحافظة الدقهلية، حال قيامه بالسباحة بمياه البحر بأحد الشواطئ بدائرة القسم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه بتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها وتمشيط الشواطئ المجاورة للواقعة، عُثر على جثمان الطالب المذكور عالقاً بين الصخور بمنطقة غير ممهدة غرب ميناء دمياط البحري ويصعب استخراجها، مما استدعى سرعة استقدام بعض المعدات حديثة التقنية "ونش تلسكوبي- معدات تكسير الصخور" للحيلولة دون انجراف الجثمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم استخراج الجثمان ونقله للمستشفى.

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جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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