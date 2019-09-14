مصر | من "ميدان لبنان" لـ"الدقي".. حكاية نجاة فتاة من الاغتصاب على يد سائق ميكروباص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "ميدان لبنان" لـ"الدقي".. حكاية نجاة فتاة من الاغتصاب على يد سائق ميكروباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"كريم"، شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، جاء من إمبابة ليعمل بجهد ليرتزق بالحلال، ولكن في هذا اليوم لعب الشيطان لعبته، فأخذ سيارته الميكروباص، ووصل لمنطقة لميدان لبنان، وفي الطريق كان يخطط لتنفيذ جريمته البشعة، فكانت "سمر" الضحية التي وقعت في هذا الفخ اللعين، واستقلت الفتاة سيارته ولا تدري ماذا يحدث ليها بعد وصول الراكبين لأماكنهم وهي تظل الراكبة الوحيدة لكي أصل للمنطقة التي تريدها، وكانت الدقي نهاية المطاف، عندما استغل السائق عدم وجود المارة وشرع لخطفها ومحاولة الاعتداء عليها جنسيًا، حاولت الدفاع عن نفسها ولكن دون جدوى لم يكن بقلبه رحمه ليرحمها ويتركها لطريقها.
"لم تنتهي عند تلك اللحظة"، ولكن حاولت بشتي الطرق استرداد حقها من ذلك المجرم الشيطاني، فتوجهت على الفور لقسم شرطة الدقي للإبلاغ عنه، بعدما سردت ما حدث لها، فانتقلت قوة أمنية من القسم لمكان الواقعة وتفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان للقبض على المتهم على الفور، ولم يهدأ رجال المباحث حيث تم التوصل لذلك المجرم.
وكانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهم بالشروع في خطف فتاة ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من "سمر.ع"، مفاده بقيام سائق ميكروباص بالشروع في خطفها ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، عند كوبري الدقي، حال استقلالها الميكروباص صحبته لتوجها من منطقة ميدان لبنان إلى منطقة الدقي.
وانتقل الرائد حسام العباسي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، صحبتها لمكان البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وسؤال شهود العيان على الواقعة، لسهولة التوصل للمتهم بارتكاب الجريمة.
وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى هوية المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه يدعى "كريم. ط. م"، 19 سنة، سائق ومقيم بمنطقة إمبابة، وتم إعداد مأمورية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، الرائد حسام العباسي، والرائد محمد وحيد معاوني مباحث القسم، والقبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.