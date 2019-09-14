مصر | من "ميدان لبنان" لـ"الدقي".. حكاية نجاة فتاة من الاغتصاب على يد سائق ميكروباص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "ميدان لبنان" لـ"الدقي".. حكاية نجاة فتاة من الاغتصاب على يد سائق ميكروباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، ولكن من فترة لأخرى تتكرر مثل تلك الجرائم البشعة، التي يباح للجاني بالتعدي على الغير، ولكن الأصعب أن يتم الاعتداء بطريقة بشعة على فتاة تخرج من منزلها في الصباح للتجه لشؤونها الحياتية، ولم تعرف أن القدر ينتظرها ليسلب منها حريتها الشخصية.

"كريم"، شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، جاء من إمبابة ليعمل بجهد ليرتزق بالحلال، ولكن في هذا اليوم لعب الشيطان لعبته، فأخذ سيارته الميكروباص، ووصل لمنطقة لميدان لبنان، وفي الطريق كان يخطط لتنفيذ جريمته البشعة، فكانت "سمر" الضحية التي وقعت في هذا الفخ اللعين، واستقلت الفتاة سيارته ولا تدري ماذا يحدث ليها بعد وصول الراكبين لأماكنهم وهي تظل الراكبة الوحيدة لكي أصل للمنطقة التي تريدها، وكانت الدقي نهاية المطاف، عندما استغل السائق عدم وجود المارة وشرع لخطفها ومحاولة الاعتداء عليها جنسيًا، حاولت الدفاع عن نفسها ولكن دون جدوى لم يكن بقلبه رحمه ليرحمها ويتركها لطريقها.