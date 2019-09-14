مصر | "والد العريس" قلب الفرح مأتم بدمنهور.. أصاب فتاة بعيار ناري في الكبد والأخرى "اتعمت"

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من رئيس مباحث دمنهور المقدم ماجد الحبشي بشكوى من أهالي قرية راضي بدمنهور بإصابة فتاتين جراء طلق ناري قام بإطلاقه أحد الأشخاص وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم ماجد الحبشي لمكان الحادث لمعاينة الواقعة.



وتبين قيام والد العريس المدعو "م.ع.ب" 52 عام أثناء استقبال عفش العروسة وفي جو من البهجة والسرور قام بإخراج سلاح ناري بإطلاق أعيرة نارية في الهواء مما تسبب في إصابة فتاتين من أهل العروسة حيث أصيبت إحداهما، بعيار في البطن، مما تسبب إلى تشوهة الكبد، وأصيبت الأخرى في عينها، مما تسبب في حالة العمي، وبعد قيامه بذلك هرب الأب، قبل حضور الشرطة مباشرة.



وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجرات القانونية اللازمة.

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