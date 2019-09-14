مصر | بـ"أسلوب التسلق".. مسجل يسرق شقتي مهندس ومدرس في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب التسلق".. مسجل يسرق شقتي مهندس ومدرس في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لبيعه هواتف محمولة سرقها من شقتي مهندس ومدرس في منطقة المقطم.

وكما طالبت النيابة في وقت سابق بسرعة التحريات حول الواقعة، كما استدعت المجني عليهما للتعرف على المضبوطات والمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بمنطقة مساكن الجوهرة حي الأسمرات ـ دائرة القسم مفادها قيام شخص بعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "م. خ"، 23 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 5 قضايا أخرهم 8287 لسنة 2019م المقطم " تسول " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1253 لسنة 2018م جنح القاهرة الجديدة " شروع في سرقة " والمقضي فيها بالحبس 3 شهور، وضبط بحوزته 2 هاتف محمول "مجهولي المصدر".

وبمناقشته عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزته اعترف بسرقتهما من داخل مسكن "أحمد. م"، 35 سنة، مهندس ومقيم عمارات البارون ـ دائرة القسم بأسلوب " التسلق ".

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بشروعه في السرقة من داخل مسكن "محمد. م"، 36 سنة، مدرس ومقيم ـ دائرة القسم بذات الإسلوب، وباستدعاء المجني عليهما تعرف الأول على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم في وقت سابق وتم التجديد.

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وتنص المادة 313 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة بتوافر 5 شروط:

أن تكون السرقة وقعت ليلًا.

أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة مستخدمة في الواقعة.

أن يكون السارقين دخلوا منزلًا أو غرفة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة

أن يقوموا بالسرقة بالإكراه أو تحت تهديد السلاح.

