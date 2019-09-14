مصر | النيابة تستأنف على إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس بقضية تهريب الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستأنف على إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس بقضية تهريب الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، الاستئناف على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الصادر اليوم بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، في القضية 36 لسنة 2018.

وكانت النيابة العامة قررت حبس شقيق يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية لايطاليا علي ذمة التحقيقات.

وكان قد أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي في بيان له يوم 30 يوليو الماضي قطع الآثار المصرية التى سبق تهريبها الى مدينة ساليرنو الإيطالية.

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وكانت النيابة العامة المصرية، قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وبدوره كلف وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

وعلى الفور أرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصري الكبير.