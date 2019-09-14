مصر | "إحنا مباحث".. 5 ينتحلون صفة ضباط شرطة لسرقة مهندس بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إحنا مباحث".. 5 ينتحلون صفة ضباط شرطة لسرقة مهندس بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة التي تم استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 21 سنة و6 شهور وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (4 أشخاص آخرين، من بينهم مسجل شقي خطر).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا المسجل شقي خطر حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم طبنجة صوت- 13 طلقة خرطوش- جهاز لاسلكي.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ 2500 دولار أمريكي- مبلغ 15،160 جنيه) من متحصلات الواقعة وأقروا بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.
وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم والهارب بالسرقة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتقوم بها التشكيلات العصابية بأنواع عده للسرقة باستخدام التوك توك أو الدراجات النارية المسروقة وتستهدف السيدات والأطفال لضعف مقاومتهم أثناء تعرضهم للسرقة، ويقل ارتكابها تلك الجرائم في حق الرجال لقدرتهم على المقاومة.
وترتكب التشكيلات جرائمها في أماكن غير مزدحمة لسهولة هروبهم بعد ارتكاب جرائمهم، وقد تتعرض حياة المجني عليهم فى تلك الوقائع للخطر، فقد يسقط المجني عليه أثناء تعرضه للخطف في عرض الشارع ويتعرض لحادث تصادم في حال مرور مركبات بالطريق، ويجب على السيدات عدم ارتداء لمشغولات ذهبية في الأماكن الغير مناسبة، عدم الحديث في الموبايلات بعرض الشارع، والحرص أثناء حمل حقائب الكتف لمنع تعرضها للخطف.