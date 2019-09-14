مصر | "إحنا مباحث".. 5 ينتحلون صفة ضباط شرطة لسرقة مهندس بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إحنا مباحث".. 5 ينتحلون صفة ضباط شرطة لسرقة مهندس بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من مهندس كهرباء – مقيم دائرة قسم شرطة عابدين، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ 15 ألف دولار - 2000 جنيه مصري، من أحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها عدد 5 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة، واستولوا منه على المبالغ المالية المشار إليها وإطلاق سراحه بدائرة القسم، وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة التي تم استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس 21 سنة و6 شهور وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (4 أشخاص آخرين، من بينهم مسجل شقي خطر).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا المسجل شقي خطر حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم طبنجة صوت- 13 طلقة خرطوش- جهاز لاسلكي.

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ 2500 دولار أمريكي- مبلغ 15،160 جنيه) من متحصلات الواقعة وأقروا بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.



وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم والهارب بالسرقة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.