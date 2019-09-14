مصر | "نصف مليون جنيه".. التحقيق مع المتهمين بسرقة مدرسة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نصف مليون جنيه".. التحقيق مع المتهمين بسرقة مدرسة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتهم الأول خلال تحقيقات النيابة، إنه كان يحتاج لمبالغ مالية نتيجة لمروره بضائقة مالية، فطلب من أصدقائه الأقراص ولكنهم لم يكن لديهم، ففكر في السرقة وكانت المدرسة هي هدفه، مستغلا اقتراب العام الدراسي، فكانت المدرسة تقوم بجمع المصروفات المنزلية، فساعده اثنين من أصدقائه، ووضعوا الخطة للتنفيذ.
وأوضح أحد المتهمين، أنهم اختاروا وقت الخليج 365 لتنفيذ جريمتهم حتى لا يراهم أحد، ويوم الواقعة وصلا لمحيط المدرسة عبر سيارة أجرة وقفزوا إلى الداخل عبر السور، وتفقدوا الغرف بحثا عن أي أشياء ثمينة أو مبالغ مالية لم يجدوا ووجدوا غرفة للحسابات فكسر المتهمون الثلاثة الباب إلى الداخل فوجدوا خزينة محكمة الغلق، فاستخدموا الأدوات التي بحوزتهم لفتحها، واستولوا على نحو 500 ألف جنيه، وفروا هاربين.
وأوضحت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل سرقة مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن المتهمين من محافظتي المنيا والشرقية، ونفذوا جريمتهم فجرا.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين كانوا على علم بتحصيل المدرسة المصروفات المدرسية في ذلك الوقت، وتوجهوا إلى المدرسة فجرا مستقلين سيارة ميكروباص، لعدم تواجد أي شخص بالمدرسة، وتسللوا إلى المدرسة عبر السور، متجهين لغرفة الحسابات، وكسروا القفل الخاص بغرفة الحسابات، ثم سرقوا 500 ألف جنيه كانوا في خزينة داخل الغرفة، وفروا هاربين لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومحافظة المنيا.
وكان نجح رجال مباحث الجيزة قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، في كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، وتمكنت القوات من ضبط مرتكبي السرقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للعميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، مفاده بكسر باب الحسابات بمدرسة بمنطقة حدائق الاهرام، بنطاق القسم، وسرقة نصف مليون جنيه من الخزينة.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، لمعاينة مكان السرق، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وفحص العاملين بالمدرسة والمترددين عليها.