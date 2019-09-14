مصر | "نصف مليون جنيه".. التحقيق مع المتهمين بسرقة مدرسة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نصف مليون جنيه".. التحقيق مع المتهمين بسرقة مدرسة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيقات مع المتهمين بسرقة خزينة مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام، فيما أدلى المتهمون بسرقة نصف مليون جنيه، نتيجة لمرورهم بضائقة مالية.

وقال المتهم الأول خلال تحقيقات النيابة، إنه كان يحتاج لمبالغ مالية نتيجة لمروره بضائقة مالية، فطلب من أصدقائه الأقراص ولكنهم لم يكن لديهم، ففكر في السرقة وكانت المدرسة هي هدفه، مستغلا اقتراب العام الدراسي، فكانت المدرسة تقوم بجمع المصروفات المنزلية، فساعده اثنين من أصدقائه، ووضعوا الخطة للتنفيذ.

وأوضح أحد المتهمين، أنهم اختاروا وقت الخليج 365 لتنفيذ جريمتهم حتى لا يراهم أحد، ويوم الواقعة وصلا لمحيط المدرسة عبر سيارة أجرة وقفزوا إلى الداخل عبر السور، وتفقدوا الغرف بحثا عن أي أشياء ثمينة أو مبالغ مالية لم يجدوا ووجدوا غرفة للحسابات فكسر المتهمون الثلاثة الباب إلى الداخل فوجدوا خزينة محكمة الغلق، فاستخدموا الأدوات التي بحوزتهم لفتحها، واستولوا على نحو 500 ألف جنيه، وفروا هاربين.