مصر | "سيدتان" كلمة السر في سرقة 3 يحملون جنسية عربية في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيدتان" كلمة السر في سرقة 3 يحملون جنسية عربية في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (3 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بأنهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم فوجئوا بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على (مبلغ 3000 ريال سعودي- مبلغ 10 آلاف جنيه- 4 هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربتي منزل بالاشتراك مع 3 عاطلين سبق اتهام أحدهم في قضية "مخدرات").



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت ربتي المنزل بأنهما نظرًا لتعرفهما السابق بالمجني عليهم وعلمهما باحتفاظهم بمبالغ مالية بمسكنهم، فخططوا لسرقتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين، وفي سبيل ذلك قامتا بتسهيل دخول المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ 1500 ريال سعودي، مبلغ 2000 جنيه مصري، هاتف محمول) بمسكنهم، وأقروا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين المضبوطين واتهموهم والهارب بارتكاب الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

والسطو هو جريمة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ، وذلك لما فيها من أخذ أو محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو عن طريق وضع الضحية في حالة خوف.

Advertisements

وهو من الجرائم المتكررة في كل المجتمعات، فلا يخلو مجتمع في العالم من نوع أو آخر من هذه الجرائم، حيث يمثل الاستيلاء على مال الغير بغير رضاهم أحد الهموم التي يعاني منها الناس، وتختلف الأسباب والدوافع وراء اقترافها وهي كثيرة ومتنوعة وتؤدي في النهاية إلى هذا السلوك غير السوي والذي يقوم به الجاني بالاستيلاء على أموال وممتلكات الأخرين التي لا حق له فيها. وقد أورد المشرع في نص المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالمؤبد كل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد.