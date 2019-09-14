مصر | "سيدتان" كلمة السر في سرقة 3 يحملون جنسية عربية في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيدتان" كلمة السر في سرقة 3 يحملون جنسية عربية في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربتي منزل بالاشتراك مع 3 عاطلين سبق اتهام أحدهم في قضية "مخدرات").
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت ربتي المنزل بأنهما نظرًا لتعرفهما السابق بالمجني عليهم وعلمهما باحتفاظهم بمبالغ مالية بمسكنهم، فخططوا لسرقتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين، وفي سبيل ذلك قامتا بتسهيل دخول المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ 1500 ريال سعودي، مبلغ 2000 جنيه مصري، هاتف محمول) بمسكنهم، وأقروا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين المضبوطين واتهموهم والهارب بارتكاب الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
والسطو هو جريمة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ، وذلك لما فيها من أخذ أو محاولة أخذ شيء ذو قيمة بالقوة أو التهديد باستخدام القوة أو عن طريق وضع الضحية في حالة خوف.
وقد أورد المشرع في نص المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالمؤبد كل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد.
1- أن تكون عملية السطو حدثت ليلا، كدخول المسكن نفسه أو غرف النوم أو المطبخ، أو خارجي كدخول الحوش أو الشرفة ويعتبر من قبيل السطو.
2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر.
3- أن يوجد مع السارقين أو مع أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن، بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه، أو استعمال مفاتيح مصطنعه، أو بواسطة التزيي بزى أحد الضباط أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
5- أن تتم الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، وتشدد عقوبة تلك الجريمة إذا اجتمعت الـ5 شروط نظرا لخطورتها على الأمن العام.