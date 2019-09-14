مصر | "شك في سلوكها فذبحها".. تجديد حبس موظف قتل زوجته بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شك في سلوكها فذبحها".. تجديد حبس موظف قتل زوجته بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس موظف قتل زوجته بسبب شكه في سوء سلوكها، 15 يوم على ذمة التحقيقات، في منطفة الخليفة.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي يفيد بقتل زوج زوجته خلال مشاجرة بينهما في منطقة الإمام الشافعي بالخليفة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وعثر على جثة موظفة بالحي، بينما هرب المتهم فور ارتكابه الجريمة، لكن تم ضبطه، وبمواجهته أقر بالواقعة المشار إليه حيث أنه كان يشكك في سلوكها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد 15 يوما.

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ويمكننا أن نعرف الزنا أنه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا، كما نصت المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه.