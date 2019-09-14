مصر | "3 حقائب بداخلهم مشغولات ذهب".. سقوط لص حقائب السيدات في قصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 حقائب بداخلهم مشغولات ذهب".. سقوط لص حقائب السيدات في قصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة قام بسرقة حقائب إحدى السيدات وبداخلها مشغولات ذهبية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تم ضبطه وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات") وبحوزته (3 حقائب بداخلهم مشغولات ذهبية- متعلقات شخصية).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بأنه حال عمله كسائق بإحدى شركات الأجرة ورد إليه طلب توصيل عبر تطبيق الشركة من أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لمطار القاهرة، وحال وصوله تقابل مع إحدى السيدات تحمل جنسية دولة عربية، قامت بتسليمه الحقائب المشار إليها، فاستغل عودتها للفندق لإنهاء إجراءات إقامتها واستولى على الحقائب وفر هاربًا.

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وأمكن التوصل إلى المجني عليها ومقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها، وتم التواصل مع معها هاتفيًا وقررت بقيامها بالسفر، وأقرت بعدم سابقة قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة لتأخرها عن موعد الطائرة المقرر وبسرد المضبوطات عليها تليفونيًا تعرفت عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

والخطف هو نوع من أنواع السرقة تقوم بها التشكيلات العصابية باستخدام التوك توك أو الدراجات النارية المسروقة وتستهدف السيدات والأطفال لضعف مقاومتهم أثناء تعرضهم للسرقة، ويقل ارتكابها تلك الجرائم في حق الرجال لقدرتهم على المقاومة.

والتشكيلات العصابية ترتكب جرائمها في أماكن غير مزدحمة لسهولة هروبهم بعد ارتكاب جرائمهم، وقد تتعرض حياة المجني عليهم فى تلك الوقائع للخطر، فقد يسقط المجني عليه أثناء تعرضه للخطف في عرض الشارع ويتعرض لحادث تصادم في حال مرور مركبات بالطريق.

وينبغي للسيدات عدم ارتداء لمشغولات ذهبية في الأماكن الغير مناسبة، عدم الحديث في الموبايلات بعرض الشارع، والحرص أثناء حمل حقائب الكتف لمنع تعرضها للخطف.