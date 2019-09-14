أخبار مصر | برلماني: مؤتمرات الشباب أفرزت قيادات ناجحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مؤتمرات الشباب أفرزت قيادات ناجحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بأهمية مؤتمر الشباب الثامن والذى انطلقت فعالياته اليوم السبت، بحضور 1600 شاب فى حوار مفتوح بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمركز المنارة للمؤتمرات والذى يناقش قضايا الوطن وتحدياته.

وأكد خليل، أن المؤتمرات الشبابية التى أطلقها الرئيس أفرزت القيادات الشبابية التى ساهمت فى تحقيق نجاحات مبهرة بمختلف مؤسسات الدولة، وذلك باستغلال حماس الشباب لحشد امكانياتهم الايجابية واستغلال طموحهم فى صالح الوطن ورفع شأنه لتسلح الشباب بثقتهم بأنفسهم وروحهم الابداعية، مُشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات تعنى أن الرئيس يعطى الفرصة للشباب لتولى المواقع والمناصب القيادية فى الدولة، مُوضحًا أن هذا بالفعل تحقق فى مختلف مؤسسات الدولة التى أصبح يديرها الشباب سواء محافظات أو شركات أو غيرها فقد زاد نسبة الشباب بها وتولى الشباب مناصب قيادية فيها ونجحوا نجاحا باهرا لأن الشباب أكد أنهم قادرون على تحمل المسئولية وعلى مستوى عالى من الكفاءة والمهنية.

وفي نفس السياق، قالت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن مؤتمرات الشباب أصبحت ركيزه أساسية للتواصل مع الشباب بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، مُضيفة أن مؤتمرات الشباب هى فكرة مصرية خالصة انبثقت من افكار الشباب، لافتة إلى أن نجاح هذه الفكره وتكرارها اكثر من مره حتى وصلنا للمؤتمر الثامن، المقام اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يؤكد على وعي الشباب المصري الوطني ووطنية، مؤضحة أن هذا الحدث الجليل أصبح حدث عالمي لما يمثله من أهمية كبرى لدى الشباب ليس المصري فقط بل شباب العالم أجمع، وخاصة أنه يعتبر هو إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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كما أكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الإلتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

وبدأ اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب وعدد من الوزراء والمسئولين.

النسخة الثامنة للمؤتمر، تأتي بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات من مختلف المحافظات.