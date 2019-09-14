أخبار مصر | "أمهات مصر": أولياء أمور مدرسة الطائف الرسمية بالإسماعيلية يستغيثون بوزير التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": أولياء أمور مدرسة الطائف الرسمية بالإسماعيلية يستغيثون بوزير التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد تلقي شكوي من أولياء أمور طلاب مدرسة الطائف الرسمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريحات صحفية، أن الشكوي تضمنت نقل الأطفال بصفوف أولى وثانية وثالثة ابتدائى وطردهم خارج مدرستهم لمبنى ملحق لمدرسة ثانوى حكومى مهجور وغير مجهز تماما وغير مناسب لأطفال ٧و٨ سنوات، بحسب الشكوي.

وأوضح أولياء الأمور أنه لا توجد مدارس تجريبى كفاية غير العجز الكبير فى مدرسين الانجلش والماث، إضافة إلي ذلك يتم قبول جميع الأطفال والتحويلات للمدرسة، مستطردين: "يرضي مين ده".

وقالوا إن "رمية الأطفال كده أول يوم دراسة وكسرة فرحتهم بسنة أولى مدرسة وبهدلة أولياء الأمور فى مدرسة دافعين فيها فلوس عشان يلاقوا تعليم ونضافة واهتمام، والآخر يبقى مكانهم مبنى خرابه حتى مفكروش يجهزوه او يستعدوا بيه".

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وتابع أولياء الأمور: "ويفاجئوا أولياء الأمور بتنفيذ القرار قبل الدراسة بيوم وترد عليهم المديره بكل جرأة واستهتار وتقولهم اللي مش عاجبه يحول". وأشارت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلى أن أولياء الأمور انا عايزه صوتي يوصل ذكروا أنه تم نقل الأطفال بفصول ملحقه في مدرسه أم الأبطال الحكوميه والقرار قبل الدراسه بيوم!، لافتين أن دورات المياة "بلدي وارتفاع الحوض عن مستوي الطفل، فضلا عن ابتعاده عن مبني الأطفال". وتابع أولياء الأمور: "الشباك بتاع الفصول مفيهوش سلك وقريب من طول الأطفال وسهل العيال يلعبوا وينطوا منه، والزرع اللي قدام الفصول زرع شجر ليمون مليان شوك 3 سنتي وزرع صبار ومليان شوك، والديسكات منها اللي مناسب لسن ابتدائي ومنها اللي كبير بتاع ثانوي وغير مناسب ليهم نهائي"، وغيرها من المشكلات، مطالبين المسئولين بالوزارة بالتحقيق في شكواهم.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي قد أعلنت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، حيث بدأت رياض الاطفال فى 11 سبتمبر الجارى على أن تبدأ باقى الصفوف الدراسية 21 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كافة بعض الكتب الدراسية سوف يتم تسليمها فى شهر أكتوبر المقبل.

