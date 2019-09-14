أخبار مصر | برلمانية: مؤتمر الشباب منصة للتواصل مع الرئيس لمناقشة أهم القضايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مؤتمر الشباب منصة للتواصل مع الرئيس لمناقشة أهم القضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة آمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب الثامن المُنعقد اليوم السبت بمركز المنارة للمؤتمرات فى القاهرة الجديدة، له دور هام في تعزيز التواصل، حيث أن الاستماع المستمر للشباب ومناقشة قضاياهم وهمومهم هو العائد الأهم والأكبر للمؤتمرات.

وأشارت النائبة آمال رزق الله، إلى أن مؤتمرات الشباب هي إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء عليه يكون هناك توصيات من المؤتمرات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب وتستطيع الدولة تنفيذه، أو على الأقل التوجيه بدراسة المقترحات وبحث آليات مباشرة لتنفيذها.

كما أكدت النائبة آمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، أن تنظيم المؤتمرات يكون حريص على عقد جلسة ختامية لإصدار توصيات، ويتم الالتزام بهذه التوصيات بشكل جيد ويحقق ما يأمله المشاركون وغالبية الشباب.

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وأبدى النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، سكرتير عام حزب الوفد، إعجابه الشديد بخلية العمل التى يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب قائلا:"إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير التي تبثه مثل هذه اللقاءات، وجسر هام لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها".

كما أشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن تزايد أهمية هذه اللقاءات تأتي من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس بنفسه والتى تعمل الحكومة والبرلمان والأحزاب على تنفيذها وتلبيتها، مُشيرًا إلى أن شباب الوفد كان ومازال يشارك ويتابع هذه اللقاءات، كما سيكون لديه معسكر خاص به قريبًا والهدف منه نشر وسائل التدريب والتأهيل التى تعمل عليها الدولة وتعنى بها أجندة الوفد حتى نعضد جميعًا من قدرة الأجيال الجديدة على الإدارة والمشاركة والقيادة ومواجهة التحديات.

وأضاف النائب فؤاد بدراوي أن مناقشة قضايا الإرهاب وسبل مواجهته في فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة لها أهمية للغاية خاصة بعد أن تقلصت حجم العمليات الإرهابية بنحو ٩٥ % منذ ٢٠١٣ حتى الآن، وهو أمر يوضح بالنتائج نجاح المواجهات التى قادتها الدولة والمجتمع فى مواجهة هذا الخطر.