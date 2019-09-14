أخبار مصر | مشاركة "مصر للطيران" في المعرض الدولي للسياحة والسفر بموسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركة "مصر للطيران" في المعرض الدولي للسياحة والسفر بموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت مصر للطيران في معرض الدولي للسياحة والسفر OTDYKH Leisure 2019 في نسخته الخامسه والعشرين.

وأُقيم المعرض في مركز المعارض Expocenter بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من ١٠-١٢ سبتمبر ٢٠١٩، بحضور عدد كبير من العارضين من مختلف الدول وممثلي كبرى شركات الطيران العالمية، ومنظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية، والعديد من الخبراء في مجال السياحة والسفر.

جاءت مشاركة مصر للطيران، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، والمكتب السياحي المصري في روسيا الاتحادية.

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وحضر الافتتاح السفير إيهاب نصر السفير المصري بدولة روسيا الاتحادية، الذي قام بجوله تفقديه تضمنت زيارة الجناح المصري، وقد أشاد بالدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران ومجهوداتها الملموسه في دعم السياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية وتعزيز تواجدها ليس فقط في السوق الروسي بل في العديد من الأسواق الهامة على المستوى العالم.

وفي السياق ذاته، عقدت مصر للطيران متمثلة في مكتبها بموسكو برئاسة وليد أمين عدداُ من اللقاءات والجلسات مع منظمي الرحلات السياحية، ووكلاء السياحة بروسيا، نظراً لأهمية المعرض الذي يعد فرصة جيدة للتعريف بأحدث خدمات مصر للطيران والسوق السياحي المصري للزائرين وضيوف المعرض هذا العام.

يذكر أن مصر للطيران تسيّر حالياً ثلاث رحلات أسبوعية إلى موسكو أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك على متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B737-800.