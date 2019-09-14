أخبار مصر | مؤتمر الشباب| في جلسة حروب الجيل الرابع.. السيسي للمصريين: خدوا بالكم من بلدكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب| في جلسة حروب الجيل الرابع.. السيسي للمصريين: خدوا بالكم من بلدكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السدود لم تكن تبنى على نهر النيل إلا بعد 2011، مضيفًا: "بتقولولي حل يا سيسي وهات لينا المياه، ما انتم اللي عملتهم كده، وأنا مش زعلان".



وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، "احنا معندناش غير موضوع واحد بقاله أسبوعين.. يا نهار أبيض"، متابعًا: "الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا، هو أنتم متعرفوش الجيش ولا إيه".



وأكد الرئيس السيسي، أن ما يربط بينه وبين الشعب هو الثقة، مضيفًا: "كل الأجهزة كادت تبوس إيدي إني متكلمش، بس أنا قولتلهم بيني وبين الناس ثقة، إزاي أسيب ست كبيرة في بيتها محتارة وتقول يا ترى أنا عملت الحاجات دي، ولا لاء".

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وأشار إلى أنه ليس كبير على المساءلة، ولكن الحقيقية أكبر من كل شيىء، مؤكدا أن كل إنجاز تحققه الدولة يعقبه حادث إرهابي أو حملة كبيرة مدبرة، موجها رسالة إلى المصريين: "خدوا بالكم من بلدكم". وأشار إلى أنه ليس كبير على المساءلة، ولكن الحقيقية أكبر من كل شيىء، مؤكدا أن كل إنجاز تحققه الدولة يعقبه حادث إرهابي أو حملة كبيرة مدبرة، موجها رسالة إلى المصريين: "خدوا بالكم من بلدكم". وانطلقت اليوم السبت 13 ستبمبر 2019، النسخة الثامنة من المؤتمر الوطنى للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات.



ويشارك في المؤتمر الوطنى للشباب 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات، وعددًا من الوزراء والمسئولين، ويأتى المؤتمر بصفة دورية كما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار مع الشباب المصري والاستماع إليهم وعرض القضايا على الرأي العام المصري بشكل واضح وصريح.



وتزينت قاعة المؤتمر المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، لاستقبال ضيوف المؤتمر.

