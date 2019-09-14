أخبار مصر | سقط في خلاط أسمنت وانتشلوا جثته بالحبال.. "القوى العاملة" تتابع وفاة عامل مصري بالكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقط في خلاط أسمنت وانتشلوا جثته بالحبال.. "القوى العاملة" تتابع وفاة عامل مصري بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع مكتب التمثيل العمالي لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، إجراءات نقل جثمان المواطن المصري الذي توفي نتيجة حادث إثر سقوطه في خلاط إسمنت في مصنع بالصليبية لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدي جهة عمله.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف المستشار العمالي بالنقصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، بمتابعة كافة الإجراءات.

ونوه هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي للوزارة، إلي أنه جار الوقوف علي ملابسات سقوطه المواطن المصري، وأن الجثمان تم إحالته للطب الشرعي، وسجلت القضية في مخفر منطقة الصليبية، وجاري متابعة كافة الإجراءات، فضلا عن التواصل مع جهة عمله لبحث مستحقات أسرته.

ويتواصل المكتب مع زملاء المواطن المصري لإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة والقسم القنصلي، فضلا عن ابلاغهم أن الوزارة تتابع جميع حقوقه كامله نتيجة الحادث.

وكان المواطن المصري قد فارق الحياة، إثر سقوطه في خلاط إسمنت في مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفني، واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريبًا بعد فصل التيار الكهربائي.

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وفي نفس السياق، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالسعودية، حل الشكاوى العمالية وتسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت 842 ألفًا و110 ريالات سعودية، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّه في اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019، أوضح الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، أنه خلال الشهر تم التصديق علي تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لإصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلا عن التصديق علي 591 شهادة استمرارية في العمل.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أنَّ وزير القوي العاملة تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه أن إجمالي فرص العمل الخارجية التي تم توفيرها 121 عقد استقدام جديد، فضلا عن نقل كفالة مصريان للعمل لدي أصحاب إعمال جدد.

وقال: إن مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية، حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكاوى للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفسارًا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجاري التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية ومستحقاتها بـ 4 شركات بها مشاكل مزمنة.

