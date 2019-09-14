أخبار مصر | كل ما لا تعرفه عن تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

ينتهي اليوم أعمال مكتب التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب والمعروفة بالتحويلات وذلك للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال الأيام الماضية .

وبدأ مكتب موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال التحويلات في الساعات الأولى من صباح أمس، واستمر حتى اليوم السبت حيث يتم تقليل الاغتراب اعتبارا من اليوم الجمعة 1392019 حتى يوم السبت الموافق 14 9 2019.

وأصدرت وزارة التعليم العالي خلال الايام الماضية بيان بأعداد الطلاب الناجحين من مدارس النيل والمرشحين من مدارس المتفوقين والذي بلغ عددهم 371 طالب.



وأعلنت النتائج عبر هذا الرابط

https:tansik.egypt.gov.egapplication

وقد يختلف تقليل الاغتراب من خلال المحافظة التابع لها حيث ان محافظة القاهرة والجيزة هي نفس النطاق الجغرافي وتضم جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان بكلياتها التابعة لكل جامعه

وعن خطوات تقليل الاغتراب فهي تبدأ من خلال التسجيل من موقع التنسيق الالكتروني ثم الضغط علي خانة تقليل الاغتراب لمدارس النيل وذلك لان المرحلة الثالة بدأت ايضا في تقليل الاغتراب

على الطالب تسجيل رقم الجلوس والبيانات المطلوبة وقد يظهر للطالب ترشحه للكلية وتقليل الاغتراب، ويتيح موقع التنسيق في هذه الحالة تقديم الاماكن التي يمكن للطالب تقليل الاغتراب والتحويل اليها ويبدأ الطالب في اختيار اكثر من جامعة علي حسب الاقرب له ولسكنه وذلك وفقا للاماكن المتاحة ويتم اختيار الطالب علي حسب مجموعه وسكنه والاماكن الخالية بالكلية وخلال ايام يعلن موقع التنسيق عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل والمتفوقين

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وبدأ تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، اليوم السبت 14 سبتمبر، ويستمر لمده أيام وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ويواجه البعض عدة مشكلات في البحث عن النتيجة وذلك للضغط علي موقع التنسيق ولذلك يجب التسجيل على موقع إحدى أجهزة الحاسبات للتعرف على النتيجة في أسرع وقت دون التعرض للضغط الذي يواجه الكثير بعد الإعلان مباشرة عن نتيجة التنسيق لطلاب هذا العام.

ويعتبر اليوم هو الفرصة الاخيرة لطلاب مدارس النيل للمتفوقين والتكنولوجيا في تقليل الاغتراب بالكليات، وذلك للبدء في استعداد الكليات باستلاب جوابات الترشيح التي يتسلمها الطالب للالتحاق بالكلية ووضع الخطط الازمة والاعداد الكاملة للطلاب بكل كلية وكل جامعة قبل بدأ العام الدراسي الجديد 2020.

وتبدأ الدراسة بالجامعات يوم 22 سبتمبر المقبل وذلك وفقا لما اعلنه المجلس الاعلي للجامعات بأجتماعه الاخير، وقد طالب وزير التعليم العالي من رؤساء الجامعات بوضع الاستعدادات الكاملة في تأمين الجامعات وتحقيق الاهداف الكاملة للمنظومة من خلال وضع المناهج وتقيمها والبدء في المعاد المحدد من الدراسة واستكمال خطة العام الدراسي الجديد ومواعيد الامتحانات وانتخابات اتحاد الطلاب وغيرها من انظمة التعليم بالجامعات.

وتحرص الخليج 365 دائما علي تقديم الخدمات اللازمة لكل مايخص الطلاب ويمكن الاطلاع علي كل التحويلات ومايخص التنسيق في تقليل الاغتراب سواء للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة ونتيجة تنسيق الثانوية الازهرية وتقليل الاغتراب مدارس النيل والمتفوقين ومعادلات الشهادات العربية والشهادات الاجنبية وذلك من خلال الرابط التالي ويفتح التنسيق باب التقديم من جديد للمستنفذين رغباتهم والمتخلفين عن التنسيق بمراحلة المختلفة سواء من الاولي وحتي الثالثة وذلك بحفظ اماكنهم بالكليات علي حسب المجموع وكانت المرحلة الاولي هي اقل عدد من الطلاب المستنفذ رغباتهم وهو طالب واحد خلال المرحلة والتي انتهت بحد ادني 97.7 واليكم رابط موقع التنسيق الرسمي.

https:tansik.egypt.gov.egapplicationCertificatesThanwydefaultThanwy.aspx