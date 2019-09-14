شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع إجراءات نقل جثمان المصري المتوفى في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بالكويت بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن الذي توفي نتيجة حادث إثر سقوطه في خلاط إسمنت في مصنع بالصليبية لأرض الوطن، ومتابعة مستحقاته لدي جهة عمله.

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قال هيثم سعد الدين، متحدث الوزارة، السبت، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، أحمد يوسف، أشار إلى أنه جار الوقوف على ملابسات سقوط المواطن المصري، وأن الجثمان تم إحالته للطب الشرعي، وسجلت القضية في مخفر منطقة الصليبية، وجاري متابعة كافة الإجراءات، فضلا عن التواصل مع جهة عمله لبحث مستحقات أسرته.

ويتواصل المكتب مع زملاء المواطن المصري لإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة والقسم القنصلي، فضلا عن إبلاغهم أن الوزارة تتابع جميع حقوقه كامله نتيجة الحادث.

كان المواطن المصري فارق الحياة إثر سقوطه في خلاط إسمنت في مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفني واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريباً بعد فصل التيار الكهربائي.