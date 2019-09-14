شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى الرمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، مستشفى الرمد لمتابعة أعمال المرحلة الثانية بالمستشفي ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضي.

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وتابعت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد سير العمل بالمستشفى للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، وشددا علي سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية للمرحلة الثانية طبقاً للجداول الزمنية المحددة، لاسيما أن تطبيق المرحلة الثانية سيعمل على إضافة العديد من الخدمات الطبية الجديدة لهذا التخصص الهام.

تشمل المرحلة الثانية لمستشفي الرمد الجناح الإداري والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، حيث سيتم إضافة ١٢ سريرًا للجناح الداخلي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح ٢٤ سريرا، لتقديم خدمات طبية للمرضى طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

يذكر أنه تم إجراء ٩٢٩ عملية جراحية بمستشفي الرمد التخصصي، منذ انطلاق المنظومة، في الأول من يوليو الماضي وحتي اليوم، بمختلف التخصصات، حيث شملت الجراحات عمليات كبرى وصغرى، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.