شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السيسي يرد على اتهامات محمد علي: «هذا كذب وافتراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتهامات التي وجهها إليه المقاول محمد على، قائلًا إن الأجهزة الأمنية دعته إلى عدم التعليق عليها، مضيفًا: «لا والله، لا والله، هذا كذب وافتراء».

وأضاف «السيسي» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات، السبت: «أنا قلت للأجهزة الأمنية إن اللي بيني وبين الناس الثقة، هما مصدقيني، ولما حد ييجي يلعب في الحتة دي، دي أخطر حاجة في الدنيا».

مضى قائلًا: «لما حد يشكك فيا أقول أنا إيه للست الكبيرة اللي بتدعي لي، أسيبها محتارة؟ أنا سبت الموضوع ده خالص، لكني استفدت من كلامكم إني أفتح الموضوع ده بشكل مناسب، الحقيقة أكبر مننا، أكبر مني أنا».

تابع: «النبي محمد كان يقول: ما بال قوم على أي موضوع يطرح ويكون محل تساؤل، أنا استفدت من النقاش ده، أنا بقول لكم إن أي إنجاز بنحرزه بيعقبه إجراء، يا عملية إرهابية حية، يا عملية بالشكل ده».

واصل قائلًا: «هذا الأمر شغلني، لإنكم بتهزوا علاقة كبيرة اتشكلت على مدى 7 سنين، وأنا لما رحت الرئاسة قالوا لي: تحب تتغدا إيه؟ فسألت ليه قالوا لي: أصل كل اللي في الرئاسة بيتغدوا على حساب البلد بالقانون، قلت لهم: طب والله لا أنا ولا اللي في الرئاسة، كل واحد ياكل على حسابه».

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قال: «كل الهدايا اللي جتلي قد الأرقام دي ألف مرة، ومعملوها متحف اسمه متحف مقتنيات الرئيس، كل حاجة اتعكملت وكل حاجة اتقالت في الأسبوعين اللي فانوا دول كان الهدف منه تحطيم إرداتكتم وفقدان الأمل، وهذا خطر كبير جدًا على بلدنا».

أضاف: «ابنكوا (السيسي) إن شاء الله شريف وأمين ومخلص، والله ده مش رد على حد، ده تأكيد لمعاني وقيم معروفة عني من زمان أوي، الجيش يعرف عني كده، لكما تقول عكس كده يبقى ده كلام خطير».

تطرق إلى القصور الرئاسية قائلًا: «أنا عامل قصور رئاسية، وهعمل، هي ليّ؟ أنا بعمل دولة جديدة، أنتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه؟! لأ ده أنا هعمل واعمل واعمل، ومفيش حاجة باسمي، ده باسم مصر».

أضاف: «أنا مش زعلان، وأنا متوقع ده، من أول ما اتوليت والكلام ده بيتقال، لكن المهم إنكم تكونوا متطمنين، متقلقوش إحنا مبنسمحش في مؤسسات الدولة باللي مش كويس، وممكن يكون في حد مش كويس، لكن إحنا مش بنسكت عليه».

مضى قائلًا: «أرجو بالإجابة دي أكون مدخلتش في تفاصيل كبيرة، عشان الزملا في الأجهزة الأمنية ميزعلوش مني، عشان هما بقالهم 10 أيام بيبوسوا إيدي ويقولوا لي (لأ)، وأنا متفهم، لكن أنا بقول لكم إن العلاقة بيني وبين الناس اتبنت على حالة معينة، لو حد حب يضربها ده أخطر ما في الموضوع».

اختتم قائلًا: «اه طبعًا أنا بعمل قصور، أنا بابني في العاصمة دولة الدنيا كلها هتتفرج عليها، اه أومال إيه، هي مصر شوية ولا إيه؟ أنتوا فاكرين مصر شوية، أنا بعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم، بقى النهارده القصور اللي موجودة في مصر بتاعت محمد علي وبس؟».