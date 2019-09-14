شكرا لقرائتكم خبر عن مُشارك بمؤتمر الشباب يُفاجئ السيسي بـ«فلاشة سلبيات»: «النهاية غير متوقعة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين.

وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.

وبدأ عرض محتوى الفلاشة على الشاشة الرئيسية للقاعة بعد نحو دقيقتين من طلب الإذن بعرضها.

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وفوجئ الحضور بعرض مقطع فيديو يوضح شروخ في الواجهة الرئيسية لمشروع دهشور للإسكان الاجتماعي، بجانب مشاهد لخلل في أساسات السلالم داخل المباني.

ثم أتبع الفيديو بمقطع آخر لحدوث كسر في زجاج كوبري «تحيا مصر» أثناء تصوير أحد الشباب مقطع فيديو على الكوبري.

ووسط سيطرة الصمت على القاعة فوجئ الحضور بالمخرج التليفزيوني يعلن أن كل ما تم عرضه «مفبرك»، قائلاً: «كل اللي حضراتكم شوفتوه ده فيديوهات مفبركة وإحنا اللي عملناها»، وعرض الطريقة التي تمت فبركة الفيديوهات بها.