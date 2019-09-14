شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي تطالب مدمني «التواصل الاجتماعي» بزيارة طبيب نفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دينا نعوم، استشاري طب نفسي، إن عددا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يقومون باختلاق بعض الشائعات حتى يثيروا إعجاب متابعيهم.

وأضافت نعوم، خلال مشاركتها بجلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، السبت: «لابد لمدمني تلك المواقع أن يزوروا طبيبًا نفسيًا حتى يتخلصوا تمامًا من هذا المرض».