شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس أمن معلومات: جهات كثيرة تستطيع بناء ملف كامل عن الشخص من «مواقع التواصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن علي، مهندس أمن المعلومات وأحد شباب البرنامج الرئاسي، إنه من خلال التقدم التكنولوجي، تستطيع جهات كثيرة أن تبني ملفًا كاملًا عن الشخص وتحديد كل اهتماماته وتفاصيل حياته الدقيقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب

وأضاف «علي» خلال مشاركته بجلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، السبت: أنه «عقب ذلك تتم مخاطبته بالطريقة المثالية له لزرع الأفكار الإرهابية والسيطرة عليه».