شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، يضم ستة أعضاء من ست دول عربية وهي مصر ومملكة البحرين وجمهورية العراق وسلطنة عُمان والمملكة المغربية ودولة ليبيا، لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية، غدا الأحد.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية حرصًا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في الجمهورية التونسية، وذلك تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية.

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ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات في مختلف مراحلها، حيث سيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات التونسية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير للدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.

يذكر أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية غدا الأحد، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.