شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص في الأمن السيبراني: عمليات اختراق تحدث يوميًا للهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أنس، مهندس متخصص في الأمن السيبراني، وأحد شباب البرنامج الرئاسي، أن النظام الذي لا يمكن اختراقه، هو النظام الذي لم يخلق بعد.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن هناك عمليات اختراق تحدث يوميًا للهواتف المحمولة، والتي تحمل كل معلومات صاحبها الدقيقة.