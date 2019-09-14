عميد إعلام القاهرة: 83% من مستخدمي الإنترنت يتعرضون للأخبار الزائفة والمضللة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت دكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن 83% من مستخدمي الإنترنت يتعرضون للأخبار الزائفة والمضللة. وأضافت بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن أغلب الأخبار المضللة يتعلق بالشأن الاقتصادي والسياسي، مما يوضح المخططات التي تسعى لها بعض الجهات لهدم الدول من الداخل.

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