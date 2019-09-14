شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: التحول الرقمي ذو تأثير كبير على كفاءة الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال جلسة حول «التعليم والوظائف»أكدت الوزيرة على أهمية التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة السياحة لما لذلك من تأثير كبير على كفاءة الادارة والاستدامة، مضيفة أن التكنولوجيا تمثل منصة تجمع جميع الأشخاص حول العالم، وأضافت أن هناك مسئولية تقع على عاتق الحكومات وهي وضع التشريعات الخاصة لتنظيم هذا المجال، وكذلك على القطاع الخاص الذي يوفر فرصا للعمل والتدريب لخلق عنصر بشرى مثقف تكنولوچيا .

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وأشارت الوزيرة إلى أن أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على الاتجاهات الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال السياحة، والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية .

وأوضحت أنه عن طريق التحول الرقمي ووجود قواعد بيانات توفرها التكنولوجيا عن اتجاهات السفر أصبحت الحكومات قادرة على التعرف على كيفية تفكير السائح في المقصد السياحى وتطلعاته وتوقعاته أثناء رحلاته .

كما أكدت الوزيرة أن البنية التحتية مسألة أساسية وإعداد المحتوى الرقمي الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على المقاصد السياحية يحتاج إلى تمويل، لافتة إلى أنه خلال زيارتها لمقر منظمة التجارة العالمية في چنيف وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولي في واشنطن، ناقشت موضوع الصادرات والواردات السياحية واهمية زيادة التمويل والدعم للسياحة في أجندة 2030 نظرا لما تمثله هذه الصناعة من أهمية في اقتصاديات الدول، ودورها في خلق فرص عمل حيث يولد قطاع السياحة وظيفة من كل ١٠ وظائف وهو عنصر أساسي من عناصر الاقتصاد .