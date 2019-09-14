شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة أمن سيبراني: مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لساحة لنشر الأفكار الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رغدة البهي، باحثة أمن سيبراني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من ساحة للتواصل إلى ساحة للأخبار، ثم تحولت بعدها إلى ساحة لنشر الأفكار الإرهابية.

وأضافت البهي، خلال مشاركتها في جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، السبت، أن الارهاب يجد أواصره في مساعي التنظيمات الارهابية الراهنة لإيجاد ساحات بديلة لضمان استمراريته والتي دفعتها لتوظيف التطورات التكنولوجية لتجاوز حاجزي الزمان والمكان، والرقابة الامنية.